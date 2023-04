Jogo do SC Silvalde interrompido a 10’

Na sétima jornada da fase de acesso à I divisão do distrital de futsal, Novasemente e Sporting de Silvalde disputavam importantes partidas para os seus objetivos da época, mas o fim-de-semana não correu como esperado a nenhuma das equipas espinhenses.

O Sporting de Silvalde recebeu o Ossela B na Nave de Espinho e, com o jogo empatado a três bolas, a 10 minutos do apito final, a equipa de arbitragem, confrontada com distúrbios nas bancadas, considerou não estarem reunidas condições de segurança e interrompeu a partida.

Quanto à Novasemente recebeu o Parc B, último classificado desta fase, cedendo um empate (2-2) e dois pontos que poderão fazer falta nas contas finais.

Em Ovar, o CCR Maceda não foi capaz de derrotar o terceiro classificado AC Luso, em casa, no Gimnodesportivo: 0-1 foi o resultado final. Assim, a formação macedense permanece na sétima posição, perdendo terreno para o Parc B, que ganhou um ponto no jogo contra a Novasemente.