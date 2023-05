Jogo do título interrompido nos descontos

No jogo em que se decidia o título, Leões Bairristas e Novasemente defrontaram-se no Complexo Desportivo da Seara em partida marcada por três expulsões e que acabou interrompida aos 90+3.

Os Leões bairristas marcaram o único golo do jogo aos 26 minutos por João Maganinho. Na segunda parte, os Leões Bairristas viram dois jogadores expulsos por acumulação de amarelos, aos 66 e aos 77 minutos, mas nem assim a Novasemente conseguiu marcar. Já em tempo de descontos foi expulso um jogador da Novasemente, também por acumulação de amarelos e, em sequência desta ocorrência, o árbitro deu o jogo por terminado e saiu de campo, sendo os acontecimentos objeto de relatório que será agora analisado pelo Conselho de Disciplina da AFPCE, dentro dos trâmites regulamentares, ficando a decisão do campeonato adiada.

Com a vitória pela diferença mínima, na partida contra a Quinta de Paramos, o Juventude da Estrada garantiu o último lugar do pódio na I divisão do futebol popular de Espinho. Num jogo bastante equilibrado, os visitantes marcaram aos 77 minutos, por Diogo Dias. A Quinta teve uma oportunidade de marcar com um penalti assinalado já em tempo de descontos, mas não conseguiu converter. Na última jornada, que já nada muda para estas equipas, a Quinta vai a casa dos Magos e a Juventude recebe o Cantinho.

O Cantinho da Ramboia, quinto classificado, recebeu o lanterna vermelha, Estrelas da Ponte de Anta, não tendo conseguido melhor do que um empate a duas bolas. Este resultado não interfere, porém na tabela classificativa. Pela equipa silvaldense marcaram Bruno Ferreira e Marcos Arruda, enquanto os goleadores de serviço dos Estrelas foram Nuno Moreira e Joabe Rodrigues. Na última jornada, a disputar a 10 de Junho, o Cantinho vai a casa da Juventude da Estrada, enquanto os Estrelas da Ponte de Anta recebem os Leões Bairristas.

Na partida entre Desportivo da Ponte de Anta e Águias de Paramos, os antenses entraram melhor e ao intervalo venciam por 2-1, só que as Águias queriam voar mais alto e conseguiram dar a volta ao resultado na segunda parte, conquistando os três pontos que lhes permitiram subir um lugar na tabela classificativa, para sexto. Pelo Desportivo marcaram Celso Gomes e Lourenço Neto, enquanto os responsáveis pela reviravolta foram Carlos Pinhal, Hugo Costa e Tiago Carvalho.

No dérbi antense, entre a Associação de Esmojães e os Magos, foi a equipa da casa que levou a melhor, vencendo por esclarecidos 3-1, quando ao intervalo já ganhava pela margem mínima.

Pela Associação marcaram Bruno Pereira e Rui Pedro Costa, que bisou na partida, enquanto o golo dos Magos foi da autoria de Luis Marques. Com este resultado os Magos descem um lugar na tabela, embora estejam em igualdade pontual com os Águias de Paramos, quando recebem a Quinta na última jornada. A Associação joga com os Águias.