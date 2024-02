Jogo entre Cantinho e Quinta não chega ao fim

Na I divisão do Popular de Espinho, a partida entre o líder, Quinta de Paramos e o terceiro classificado, Cantinho da Ramboia, era esperada com expectativa. Devido a castigo da equipa espinhense, a partida disputou-se em Guetim e começou melhor para os da casa que abriram o marcador ainda na primeira parte por João Pinho. Na segunda parte, o líder do campeonato puxou dos galões e marcou por duas vezes por Francisco Correia e Ricardo Sá, fazendo a reviravolta. A partida ficou marcada por duas expulsões para o Cantinho, cujo treinador também foi expulso. A poucos minutos do fim, o árbitro interrompeu o jogo por alegada agressão ao seu fiscal de linha.

Os Leões Bairristas receberam e bateram os Águias de Paramos por 2-1, conquistando os três pontos e subindo à liderança da tabela classificativa, embora à condição, uma vez que a partida entre o líder Quinta e o Cantinho não terminou. Os leões entraram com vontade de resolver e venciam pela diferença mínima ao intervalo, vantagem que solidificaram na segunda parte, apesar da resposta dos Águias, que não foi suficiente.

Na partida que colocou frente a frente Império de Anta e Rio Largo a equipa de Espinho teve dificuldades em chegar ao golo, mas estes chegariam já na segunda parte por Ruben Neiva e Lucas, que assim deram a vitória e os três pontos à sua equipa. Com este resultado e tendo em conta que o Cantinho-Quinta não terminou, o Rio largo está mais próximo do top 3.

Em partida entre equipas encostadas na tabela classificativa, o empate a duas bolas manteve tudo na mesma na luta pela manutenção. O Cruzeiro de Silvalde foi mais eficaz na primeira parte e conseguiu ir por duas vezes com sucesso à baliza da equipa adversária, mas a Novasemente não baixou os braços e depois do golo da primeira parte conseguiu o segundo já na segunda e o empate que a mantém encostada ao Cruzeiro. Marcaram pelo Cruzeiro, João Miranda e Miguel Sousa e pelos antenses, Diogo Pereira e Fábio Valente.

A Juventude da Estrada marcou cedo e esteve melhor na primeira parte, chegando ao intervalo a ganhar por 2-0. No segundo tempo os Magos reagiram e tudo fizeram para chegar ao golo, que os ferros da baliza adversária não deixaram acontecer, acabando por ser a Juventude a chegar ao terceiro.