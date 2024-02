Jogo valeu o bilhete em S. Vicente Pereira

Jogo que valeu o bilhete em São Vicente de Pereira: o 4-2 a favor dos corvos contra o ADN exibiu um jogo pleno de intensidade, golos e reviravoltas.

Ainda assim, todos os seis golos foram marcados na segunda parte. No primeiro tempo, o ADN foi superior, controlando o meio-campo e explorando as costas de Chico e Bernardo no centro da defesa, mas com oportunidades para os dois lados.

Na segunda parte uma frenética sequência de quatro golos em 12 minutos, aos 52’, Cruz adiantou o ADN de penálti; aos 54’, João Carvalho igualou; aos 60’, Cruz bisou num remate da meia-lua; aos 64’, Luís Pinto assistido por João Carvalho fez o 2-2.

A fase final do jogo, naturalmente mais pausada, caiu para os corvos: Luís Pinto, isolado por um passe longo do guarda-redes Paulinho, não perdoou na cara de David Santos. Buena, vindo do banco, confirmou a vitória laranja com um forte remate.

Foto arquivo