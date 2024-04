Jornada cheia de golos na I divisão

Líder isolada do campeonato, a Quinta de Paramos não vacila e, na tarde de domingo, recebeu os Magos em sua casa vencendo por duas bolas sem resposta. A partida chegou ao intervalo sem golos, mas a equipa da casa abriu o marcador logo no início da segunda parte, por Válter Gomes, reforçando a vantagem já nos minutos finais da partida com golo de Fábio Gomes. Com esta vitória a Quinta mantém os nove pontos de avanço sobre o segundo classificado a cinco jornadas do fim do campeonato. Os Magos estão na linha de água e lutam pela manutenção.

No dérbi silvaldense entre Leões Bairristas e Cruzeiro não faltaram golos, com a bola a entrar na baliza por nove vezes. O Cruzeiro Silvalde, em penúltimo na tabela, marcou por duas vezes, por João Miranda e Diogo Branco. Os sete golos dos Leões Bairristas, que continuam em segundo, embora longe do líder, foram de Eduardo Pinhal que só há sua conta marcou quatro, de Cristiano Félix que bisou e de Pedro Sá.

Bastou um golo isolado para que o Cantinho da Ramboia conseguisse a vitória sobre o Império de Anta e os três pontos que lhe permitem manter o terceiro lugar na tabela classificativa, agora com maior vantagem para o quarto lugar. O Império de Anta continua em último. O jogador do Cantinho, Gerson Alves marcou aos 16 minutos, ainda na primeira parte, com a equipa espinhense a conseguir segurar a vantagem mínima até ao apito final.

A Novasemente pontapeou os resultados menos positivo e conseguiu uma importante vitória em casa perante o Rio Largo por 2-1. Com este resultado, as aspirações do clube espinhense ao título só ainda não matematicamente possíveis e a luta por um lugar no top 3 está cada vez mais difícil. Os golos alcançados pela Novasemente nesta saborosa vitória que lhe permite estar tranquilo na tabela foram da autoria de Axel e Ruizinho.

Com uma primeira parte equilibrada e sem grandes oportunidades de golo, o jogo ficou marcado pela expulsão do guarda-redes da Juventude ao evitar que o avançado dos Águias ficasse isolado. Na segunda parte, apesar de ter menos um elemento , a Juventude entrou mais forte e com boa troca de bola marcou aos 61 min, desorientando o adversário que acabou por sofrer novamente aos 67, 75 e 81 min. Marcaram João Rocha, Leonardo Lírio, João Ferreira e Diogo Dias.