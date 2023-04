Jornada difícil para equipas espinhenses

Com a Novasemente a deslocar-se a casa do segundo classificado e o Sporting de Silvalde a receber o primeiro, na Nave de Espinho, já se sabia que a jornada 5 do distrital da II divisão de futsal não seria fácil para as duas equipas espinhenses, a disputarem a fase de acesso à primeira divisão. As duas equipas perderam as partidas disputadas.

Na deslocação à Branca, a Novasemente ainda marcou dois golos, mas trouxe uma derrota por 4-2, resultado que, ainda assim, a mantém no terceiro lugar da tabela.

Já o Sporting de Silvalde perdeu por 2-0 em casa, continuando a não conseguir alcançar resultados positivos neste fase do campeonato e estando cada vez mais longe do objetivo de subida. Desceu ao sexto lugar da tabela.