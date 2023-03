Este foi um fim de semana de jornada dupla para o CD Fiães que, no sábado. foi a casa do Gueifães e no domingo recebeu o Santa Cruz, saindo vitorioso das duas partidas.

Fora de casa as fiananses venceram por 1-3, mas a partida foi equilibrada como demonstram os parciais (18-25, 23-25, 25-18, 21-25).

No domingo, o desequilíbrio foi maior e a vitória em casa da turma da Feira foi clara, com os parciais (25-12, 25-13, 25-12).