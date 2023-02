Jovens Mochos em destaque

Depois de conseguir o apuramento para a fase dos primeiros no nacional de voleibol, a Associação Académica de Espinho tem apostado forte na formação. Dando a possibilidade aos jovens atletas formados na casa de defrontarem os grandes do voleibol nacional, os o jovens mochos aparecem em destaque, apesar da última derrota.

Após a deslocação a Lisboa, onde os academistas perderam mas convenceram, na receção o Sporting, este fim-de-semana, apesar da derrota por 3-0, o jogo foi sempre muito disputado com os sets a terminarem com 19-25, 21-25 e 20-25.

No domingo, os mochos defrontaram outro histórico do voleibol nacional e voltaram a deixar boa imagem, embora tenham perdido com o Castelo da Maia por 3-0, com os sets de 25-21, 25-20 e 25-21.

Segue-se uma viagem até Esmoriz no próximo sábado.