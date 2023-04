Jovens tigres em bom nível na Madeira

Entre os dias 30 de março e 2 de abril, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Open de Portugal – Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, organizado pela Federação Portuguesa de Natação. Esta prova foi realizada no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal e contou com a presença de 724 nadadores, em representação de 104 clubes portugueses, moçambicanos, angolanos e dinamarqueses.

Rodrigo Rodrigues alcançou a final A nos 200m Costas tendo sido o 3 melhor Júnior B (oitavo absoluto). Competiu ainda no 50 e 100m costas, 50 e 100m livres.

Guilherme Pinto classificou-se para a final na prova de 200m Mariposa obtendo o nono lugar. Competiu ainda nos 50m e 100m mariposa e extracompetição nadou os 1500m livres.

