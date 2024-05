Juniores do Feirense em grande

O Feirense sagrou-se este sábado campeão nacional da II divisão nacional em sub-19 e campeão distrital da divisão de elite em sub-18. As equipas lideradas por João Almeida e António Madureira sobem, automaticamente, de divisão na nova temporada, indo ambas disputar competições nacionais (I e II respetivamente).

Os sub-19 bateram o Casa Pia por 4-3 na 2ª mão do play-off de apuramento de campeão, enquanto a equipa B – formada por jogadores de 2006 – venceu o Oliveira do Bairro, por 2-1, ultrapassando o Lourosa na derradeira jornada.

Os sub-19, depois de terem empatado a uma bola em Lisboa, receberam o Casa Pia em São João da Madeira (devido a castigo) numa partida épica, só decidida nos minutos finais. Os fogaceiros aos 10 minutos perdiam por 2-0 e ao intervalo o placard registava 3-1 a favor dos visitantes, mas aos 80’ o feirense reduz e empata a partida aos 88 minutos. Aos 94’ há um penalti para o Casa Pia que o guarda-redes fogaceiro, Garrido, defende e dois minutos depois surge o golo da vitória para o Feirense, que conquistou assim um título inédito na historia do clube.

Com um ambiente fantástico nas bancadas, o título nacional foi festejado com pompa e circunstância onde nem fogo de artifício faltou.