Juniores Mochos também são campeões

Depois da equipa de sub-21, foi a vez dos juniores do voleibol da Associação Académica de Espinho se sagrarem campeões nacionais com uma vitória clara por 3-0, na final frente à equipa da casa, Ala Nun’Alvares de Gondomar. Os academistas ganharam por 23-25, 19-25 e 24-26, num set de fortes emoções em que estiveram a perder por 23-24.

Para chegarem à final os mochos bateram o Henrique Nogueira Voleibol por 3-0 e o Ginásio Vilacondense por 3-1.

Entretanto, no próximo fim-de-semana é a vez dos juvenis academistas, assim como dos jovens do Sporting Clube de Espinho, disputarem a final a 8, que vai decorrer no Pavilhão do Esmoriz Ginásio Clube, contando ainda com a participação do clube da casa, Sporting Clube Das Caldas, Sport Operário Marinhense, Associação Académica de S. Mamede e Club Sport Marítimo. As primeiras partidas decorrem ao final da tarde de sexta-feira, com mais jogos no sábado e as finais a disputar no domingo.

fotografia: Federação Portuguesa de Voleibol