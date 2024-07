Juvenis da Ovarense são campeões de praia

AD Ovarense e ACR Saavedra Guedes discutiram a final do torneio masculino de Sub-17 da Friparque/MKA Liga Aveiro de Futebol de Praia, ao início da tarde de sábado, na Praia da Torreira, na Murtosa, com os vareiros a sagrarem-se campeões distritais depois de vencerem pela diferença mínima na final.

AD Ovarense e ACR Saavedra Guedes terminaram a fase inicial do torneio nas duas primeiras posições do grupo, garantindo desse modo o apuramento para a final. Os ‘vareiros’ venceram mesmo todos os jogos que disputaram.

Principal novidade no quadro competitivo da edição 2024 da prova, o escalão Sub-17 masculino juntou cinco equipas: AD Ovarense, ACR Saavedra Guedes, Estrela Azul, Severfintase JD Carregosense.

A Friparque/MKA Liga Aveiro de Futebol de Praia encerrou no sábado com a disputa de todas as finais (masculino, feminino e juvenis masculino).

Foto: Associação de Futebol de Aveiro