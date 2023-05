Juvenis do Esmoriz campeões

O Esmoriz Ginásio Clube, a jogar em sua casa e perante o seu público, venceu a final 8 do nacional de voleibol, no escalão de juvenis.

A final 8 abriu com a partida entre o Sporting de Espinho e o Esmoriz, que a turma da casa venceu por 3-1. No segundo dia o Esmoriz ganhou por 3-0 à Associação dos Antigos Aluno e apurou-se para a final de domingo que disputou com os vizinhos da Associação Académica de Espinho. Os mochos conseguiram o apuramento ao vencerem a Académica de S. Mamede por 1-3.

Na grande final, Académica de Espinho e Esmoriz defrontaram-se numa partida de muita luta, levando o jogo até à negra (16-25, 25-23, 19-25, 25-17), com a turma da casa a conseguir vencer o último set por 15-9 e a levantar a taça, festejando com o seu público no pavilhão esmorizense.

fotografia: Federação Portuguesa de Voleibol