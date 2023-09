Juvenis tondelenses festejam na Feira

Continua a sequência de maus resultados dos juvenis do Feirense: na receção ao Tondela, os comandados por Rui Ferreira foram derrotados por 0-1.

O único golo do encontro foi apontado pelo Tondela aos 68’ por intermédio de João Rua, entrado aos 54’. Apesar das alterações, os homens do Castelo não conseguiram balançar as redes de João Aparício.

Com este resultado, o Feirense ocupa a penúltima posição do campeonato com apenas 3 pontos, assim como 4 derrotas em 5 partidas realizadas. Na próxima jornada, tentarão conquistar pontos na casa do Vitória de Guimarães.