Juventude, Leões, Rio Largo e Novasemente na final da Taça Associação

Este fim-de-semana disputou-se a quinta eliminatória da Taça Associação fiando em definitivo conhecidas as quatro finalistas desta competição: Juventude da Estrada, Leões Bairristas, Rio Largo e Novasemente.

Em partida onde ainda se podia jogar o apuramento no Grupo A, a Juventude da Estrada não vacilou e bateu a AD Guetim por 3-0, apurando-se tranquilamente para a meia-final da Taça, com golos de Rui Pedro Manarte, Ruben Ferreira e Luis Violas que saiu do banco para fechar o marcador perto dos 90 minutos. Os dois primeiros golos foram aos 35 e aos 42 minutos da primeira parte.

Na partida entre Cantinho e Magos, destaque para o poker de Jorge Pinho, que marcou dois golos na primeira e ouros dois na segunda parte. Quando perdiam por 3-0, aos 77’, os Magos reduziram de grande penalidade, por Zé Lino Pacheco.

No grupo B, em que a equipa apurada para as meias-finais já era conhecida, os Leões Bairristas fizeram o pleno e ganharam os quatro jogos disputados, encerrando esta fase da Taça com uma goleada por sete golos sem reposta perante os Estrelas vermelhas.

Na outra partida disputada este sábado, quando já se sabia que nenhuma das equipas tinha hipótese de apuramento, o empate a uma bola entre GD Outeiros e Desportivo da Ponte de Anta reflete o que se passou num jogo tranquilo para cumprir calendário. Marcou pelo Desportivo, Bento Martins e pelos Outeiros, Pedro Miguel Gomes.

No Grupo C, as Águias de Paramos ainda poderiam, em teoria, alcançar o líder Rio Largo, mas a turma de Espinho já ganhava ao intervalo por 3-0, tendo vencido o Cruzeiro de Silvalde por 5-1, conquistando os 12 pontos possíveis. Marcaram pelos espinhenses: Gustavo Leite, que bisou, Cláudio Oliveira, Marco Carvalho e Tiago Silva. O golo do Cruzeiro foi de Miguel Sousa.

Quanto às Águias de Paramos, jogaram com o Império na sua própria casa, mas ainda assim não conseguiram a vitória empatando a duas bolas. Vítor Castro bisou pelas Águias, enquanto os golos do Império foram de João Mendes e Rui Pedro Santos

O apuramento no Grupo D complicou-se na última jornada, ficando decidido pela difrença entre golos marcados e sofridos.

Devido ao falecimento de um familiar de vários elementos da equipa, o Estrelas da Ponte de Anta apresentou-se em campo com apenas 9 jogadores. Com os condicionalismos, a Novasemente já vencia por 7-0 ao intervalo numa partida que acabou com a vitória dos antenes por 15-2.

Na outra partida, o líder do campeonato perdeu por 2-0 perante o Bairro da Ponte de Anta, segundo da segunda divisão, o que levou três equipas a acabaram com nove pontos neste grupo.