Juventus Pedroso entra a ganhar na Liga

A Liga de Futebol Popular do Município de Ovar arrancou este fim-de-semana com onze equipas em competição e vários jogos de interesse, destacando-se algumas goleadas.

Na partida que colocou frente a frente UC Cruzeiro e Juventus Pedroso, a equipa visitante conseguiu os três pontos com uma vitória por 3-1.

A equipa visitante entrou melhor na partida e marcou primeiro por Hugo Oliveira, mas o Cruzeiro conseguiu empatar ainda antes do intervalo por Roger Ferreira.

Na segunda parte as coisas não correram de feição para a turma de Paços de Brandão que sofreu mais dois golos, convertidos por Joel Santos e Jorge Malta, da Juventus, deixando fugir os três pontos