L. Lourosa vence em casa

A faltarem duas jornadas para o fim da competição no Campeonato Grande Hotel Luso e depois do Pindelo se ter sagrado campeão, preparando-se para disputar a subida aos nacionais, o Lusitânia tem o segundo lugar assegurado e venceu mais um jogo este fim-de-semana, em sua casa perante o sétimo classificado, ACD Azagães.

Na partida disputada no sábado à noite os leões venceram por 6-2. Os golos lusitanistas foram marcados por Diogo Costa e Pitch, que bisaram na partida, por Telmo e por Tiago.

Nesta jornada, destaque para a goleada de cinco golos imposta pelo FC Mozelos à Casa do Povo de Esgueira, resultado que permitiu aos mozelenses subirem na tabela classificativa.

No próximo fim-de-semana há um interessante dérbi, com o Lusitânia de Lourosa a receber o FC Mozelos, pelas 18 horas de sábado no Pavilhão da Escola EB 2/3 de Lourosa. As outras duas equipas feirenses a disputarem esta competição tiveram sorte diferente e ambas perderam nesta jornada. Apesar da derrota na Gafanha a Juventude de Fiães mantém o terceiro lugar na tabela classificativa. O Arrifanense, que perdeu por 5-2 em Canelas, baixou um lugar e está em quinto