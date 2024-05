Lavandeira e ADRAV na final

Disputaram-se na tarde de sábado os jogos que decidiram os finalistas do Campeonato Inatel de Aveiro. Lavandeira e ADRAV vão disputar o título de campeão a 11 de maio, dia em que também se joga para o terceiro lugar.

Na partida entre o primeiro do Grupo A (ADRA Visconde) e o segundo do Grupo B (Reguenga Palhota), a vitória sorriu à turma de S. João da Madeira que venceu com dois golos, marcados ainda na primeira parte, por Pi e Costa.

Na outra partida, entre o primeiro do Grupo B (CCD Nadais) e o segundo do Grupo A (ACD Lavandeira), apesar do Nadais se encontrar invicto esta época, foi a equipa de S. João de Ver que venceu por 1-3 com golos de Justo, que bisou e de Marroco.

Nadais e ACD Lavandeira voltam a defrontar-se na final da Taça Inatel de Aveiro que se disputa a 18 de maio.