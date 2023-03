Leão Gustavo Pinho na seleção de Aveiro

O atleta do Lusitânia de Lourosa Gustavo Pinho representou a Associação de Atletismo de Aveiro (AAA) no 21º Triatlo Jovem Nacional que decorreu em Pombal a 18 de março, sendo

13º classificado no triatlo masculino 2 de sub18.

O atleta do Lourosa somou 1481 pontos distribuídos pelas provas de lançamento do peso, onde lançou 7,87m, nos 60m, que correu em 7,55s e salto em comprimento, onde chegou aos 5,22m.

O jovem leão ajudou assim a equipa do distrito de Aveiro a ficar em 11º da tabela classificativa ao contribuir com parte dos 8822 pontos conquistados pelos seus atletas.