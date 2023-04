Leãozinho Rodrigo Sousa chega à prata

O jovem Rodrigo Sousa no Km Jovem e João Sousa, Gustavo Pinho, André Malva e Gustavo Ribeiro no Campeonato Distrital de Estafetas Absolutos correram em representação do Lusitânia de Lourosa, na pista de Vagos, no dia 8 de abril.

Apesar de ser o único lusitanista no campeonato de resistência, Rodrigo Sousa mostrou as garras e alcançou o segundo lugar nos 1000m de infantis masculinos ao terminar em 3.22,39min. A subida ao pódio deu 202,39 pontos ao clube de amarelo e preto, que acabou na oitava posição da classificação coletiva masculina.

Já no CD Estafetas, o irmão João e os colegas Gustavo Pinho, André Malva e Gustavo Ribeiro foram quartos classificados da segunda série (sétimos da geral) dos 4×100, após terminarem a prova em 49,13s, mesmo depois do testemunho cair na última entrega. Nos 4×400 a mesma formação levou 3.55,51min a fechar a corrida, ficando na quinta posição da segunda série (sextos na classificação final).