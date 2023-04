Leoas banham-se em ouro e leões em prata

No fim de semana de 15 e 16 de abril o Centro de Estágios do Luso foi “pintado” de amarelo e preto já que as leoas e os leões ficaram, tanto coletivamente quanto individualmente, nos lugares mais desejados do pódio dos Campeonatos de Aveiro.

Começando pelas leoas que foram as vencedoras desta edição do Distrital Atleta Completo: 5946 pontos deram a vitória com uma vantagem de quase 1000 pontos para as segundas classificadas.

No setor mais novo, de Sub14, Maria Leonor Tavares foi vice-campeã do pentatlo. A atleta somou 2244 pontos distribuídos pelas provas de 60m, lançamento do peso, 60m barreiras, salto em comprimento e 1000m. Neste escalão de infantis competiram também as colegas Lua Sousa, Francisca Dias e Ana Luz Gomes, respetivamente 6ª (com 1124 pontos), 8ª (1080 pontos) e 9ª (1038 pontos) classificadas.

Subindo para as Sub16, Filipa Fernandes foi a única lusitanista em prova e os 1958 pontos alcançados deram-lhe o 6º posto da classificação geral.

Por fim, em Sub18, Elisa Fernandes, que também foi a única leoa a competir, terminou no 5º lugar com 1744 pontos.

Indo agora para os rapazes, a formação masculina sagrou-se vice-campeã da competição com 5840 pontos. Mantendo o foco no escalão de juvenis, Gustavo Pinho foi também vice-campeão após somar 3695 pontos. Neste octatlo os atletas competiam nas provas de 100m, salto em comprimento, lançamento do peso, 300m, 110m barreiras, salto em altura, lançamento do dardo e 1000m.

Para concluir, um duplo pódio nos Sub14. João Salvador Santos foi o grande vencedor da competição com 2145 pontos e o colega Rodrigo Sousa ficou com a medalha de bronze após somar 1377 pontos. Ainda neste escalão de infantis, Diogo Brito acabou na 11ª posição com 485 pontos.