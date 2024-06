Leoas continuam no nacional

Foi necessário esperar até à última jornada do nacional da II divisão, mas as leoas do futsal do Lourosa festejaram a manutenção nas provas nacionais, na tarde de sábado, depois de venceram o Viseu 2001 por 5-2. Em quinto lugar, as lusitanistas defrontavam o quarto classificado que tinham de vencer, embora dependessem apenas de si para se manterem no nacional. E as leoas não facilitaram.

Na partida disputada perante o seu público, as lusitanistas entraram a todo o gás, com Paula Gonçalves a abrir o marcador logo aos 3 minutos, vantagem que Fátima Vasco alargou aos 17’ e foi reforçada dois minutos depois por Inês Torres.

Com três golos de vantagem ao intervalo, as leoas não abrandaram: Fátima Vasco bisou na partida aos 28’ e Simone Alves marcou o quinto para a equipa de amarelo e preto aos 35’.

Com cinco golos de vantagem e a manutenção praticamente assegurada, as lourosenses finalmente abrandaram um pouco, tendo só então as adversárias conseguido aproveitar, reduzindo para o 5-2 final, com um bis de Andreia Almeida.

A vitória foi clara, mas acabou por ser desnecessária já que o mais direto adversário (Quinta dos Lombos) perdeu em casa do último e a Gafanha perdeu em casa do segundo, consumando ambas a descida aos distritais, juntamente com a Golpilheira.