Leoas não arrancam da melhor forma

Na segunda jornada da nacional da II divisão a receção das leoas à Casa do Povo do Freixo não correu da melhor forma.

Nesta que foi a primeira partida do campeonato para a equipa lusitanista, uma vez que o jogo da 1ª jornada foi adiada para 2 de novembro, houve muita luta mas o resultado no placard foi de 2-4 a favor da turma visitante.

Depois da deslocação a Chaves no próximo fim-de-semana, as leoas voltam a jogar perante o seu público a 28 de outubro e novamente a 4 de novembro