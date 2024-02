Leões em quarto no distrital de sub-20

O Lusitânia de Lourosa apresentou-se no Luso com vários atletas, para o distrital sub-20 de inverno, que decorreu no fim de semana de 17 e 18 de fevereiro na Pista de Atletismo do Centro de Estágios do Luso e onde os lusitanistas conquistaram vários pódios ficando em quarto por equipas, tanto no masculino como no feminino.

No triplo salto, Filipa Fernandes saltou 10,53m para bater a concorrência e dar a primeira medalha de ouro do campeonato ao clube. No salto em comprimento mais medalhas: Filipa Fernandes foi segunda no setor feminino e do lado masculino João Sousa ficou em terceiro. Micael Santos foi quarto.

No salto com vara , novas medalhas de ouro: Mariana Santos transpôs a fasquia de 2,40m para subir ao lugar mais alto do pódio; Micael Santos venceu com a marca de três metros e o colega Eric Souza foi segundo com 2,60m. No salto em altura, Eric Souza ficou às portas do pódio depois de transpor a fasquia de 1,46m.

No arremesso do peso Mariana Santos ficou com a medalha de bronze, Elisa Fernandes fechou o top 5 e Rita Vieira foi 8ª da geral. com um lançamento de 6,62m.

Na final dos 60m, Filipa Fernandes foi sexta classificada , mas Rita Vieira não se conseguiu apurar para a corrida decisiva. Do lado masculino, André Malva foi quinto classificado, batendo o seu recorde pessoal. O colega Micael Santos não passou da eliminatória.

Nos 1500m Rui Tomás foi 14º e nos 400m João Valente terminou na oitava posição. Luís Santos arremessou 8,76m e foi quinto no peso. Já nos 200m André Malva foi sétimo e nas barreiras Rita Vieira qualificou-se para a final com o tempo de 12,95s.

Estes resultados deram ao clube dois quartos lugares: nos rapazes após somarem 42 pontos e nas raparigas após conquistarem 37 pontos.