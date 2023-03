A equipa sénior masculina do Lusitânia de Lourosa, a disputar o Campeonato da I Divisão Distrital Grande Hotel Luso encontra-se cada vez mais isolada no segundo lugar da tabela classificativa, com os resultados positivos a acumularem-se ao longo das três últimas jornadas.

Os lusitanistas defrontaram o Arsenal Canelas na noite de domingo, no Pavilhão da Escola Secundária de Lourosa, tendo vencido por 7-4, numa partida com emoção e muitos golos.