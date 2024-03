Leões nos nacionais

Mariana Santos foi a sexta melhor atleta a nível nacional no lançamento do disco de sub-20, feito alcançado no Estádio Municipal de Vagos, no dia 24 de fevereiro, nos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Absolutos, Mariana Santos competiu no escalão de sub-20, lançando 24,83m.

Nos Campeonatos Nacionais (CN) de sub-20 que decorreram em Braga, no fim de semana de 24 e 25 de fevereiro, Micael Santos foi oitavo classificado no salto à vara, após transpor a fasquia de 3,50m.

Também no passado fim-de-semana, Gilberto Brito esteve em bom plano no Campeonato Nacional de Pista Coberta para veteranos que decorreu em Pombal. Gilberto Brito foi o único atleta lusitanista na prova, vencendo a segunda série dos 60m M45 com a marca de 7,99s, o que lhe permitiu ser sexto da geral. Depois, no salto em comprimento, o leão chegou aos 4,56m para ser quinto classificado no concurso, tendo ficado afastado dos 200 metros por lesão.