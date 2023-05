Leões procuram título, mas Novasemente não vacila

Na jornada que antecede o grande jogo entre Leões Bairristas e o líder, a Novasemente fez fácil uma partida que se pensava de grande dificuldade, ao marcar por três vezes, sem possibilitar que o Cantinho da Ramboia respondesse. A partida, marcada pela mostragem de dez cartões amarelos, começou equilibrada e, ao intervalo, registava-se um nulo no marcador, só que na segunda parte a turma de Anta impôs o seu jogo e marcou por Joel Gonçalves e Cláudio Oliveira, com Rúben Gomes a sair do banco para cobrar o terceiro e último da partida, continuando a Novasemente em primeiro. Domingo pelas 15 horas defronta os Leões Bairristas no Complexo Desportivo da Seara.

Quanto aos Leões Bairristas, não descolam na perseguição ao líder e golearam na receção do Desportivo da Ponte de Anta, no complexo Desportivo da Seara. Na primeira parte os Leões só conseguiram marcar uma vez, mas no segundo tempo foram à baliza do Desportivo por mais três vezes com sucesso. Marcaram Ruben Ferreira, Cristiano Félix e Eduardo Pinhal, que bisou na partida.

Em partida disputada no Complexo Desportivo de Paramos, a Juventude da Estrada teve uma entrada forte, com um golo marcado logo aos dois minutos. Mas a Associação e Esmojães reagiu bem e marcou cinco minutos depois, com um remate que não deu hipótese ao guarda-redes paramense. O jogo estava empatado ao intervalo, mas a turma da casa voltou a entrar melhor na segunda parte e marcou logo aos 50 minutos, conseguindo aguentar tranquilamente a vantagem até ao fim. Marcaram pela Juventude Alexandre Silva e Nuno Silva, enquanto o golo da Associação foi de João Pereira. Com este resultado a Juventude mantém-se em terceiro.

Nos lugares de descida encontram-se Associação de Esmojães, Desportivo e Estrelas da Ponte de anta.