Leões vencem Taça Cidade de Espinho

Numa final inédita no futebol popular espinhense, em que o campeão da II divisão enfrentava o vice-campeão da I, foram os Leões Bairristas os vencedores de uma prova em que o Desportivo a Ponte de Anta vendeu cara a derrota.

No Complexo Desportivo de Guetim, com as bancadas coloridas pelos equipamentos dos adeptos, as duas equipas entraram em jogo a sondar o adversário e, ao intervalo, o marcador ainda não registava qualquer golo, embora o Desportivo da Ponte de Anta tivesse mais posse de bola.

Na segunda parte, o técnico dos Leões Leandro Santos fez alterações e foi do banco que saíram os dois marcadores da partida. Tiago Lapa e Bruno Rodrigues (Biê) foram os autores dos dois golos que deram a vitória e a taça aos Leões Bairristas.

No final do jogo, a Taça foi entregue aos vencedores pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, luís Canelas, enquanto o presidente da União de Freguesias de Anta e Guetim, Nuno Almeida entregou o troféu ao Desportivo da Ponte de Anta.

Enquanto vencedores da Taça Cidade de Espinho, os Leões Bairristas vão agora disputar a Supertaça com o campeão da I divisão, Quinta de Paramos.