Líder Rio Largo volta a empatar

Depois de ter empatado a uma bola com o segundo, o líder da II divisão do Futebol Popular de Espinho, Rio Largo, voltou a empatar, desta feita, contra o terceiro classificado Império de Anta, que perdia por 1-2 ao intervalo, mas conseguiu o golo do empate na segunda parte.

O Rio Largo continua a liderar, seguido do GD Regresso e do Império de Anta, apesar do segundo empate consecutivo.

Marcadores: Jorge Marques e Eduardo Sá; Marco Carvalho e Pedro Granja.

Amarelos: Nelson Pereira e Diogo Lopes; Marco Carvalho e Vítor Sá. Vermelho: Gustavo Leite.