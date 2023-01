Líder União de Lamas é eficaz e bate Florgrade

Num encontro entre União de Lamas e Florgrade, em que se previa um grande espetáculo, as condições climatéricas impediram que o jogo fosse de maior qualidade.

Com o relvado pesado, ambas as equipas tentaram jogar um futebol apoiado, mas os lamacenses optaram por um estilo mais vertical na etapa inicial.

Após uma bola colocada “nas costas” da defesa da equipa corticeira André Aranha surgiu isolado e rematou cruzado para o primeiro golo da partida. A Florgrade respondeu de pronto e Tiago Jogo empatou a partida com um potente remate, um golo de belo efeito.

Na etapa complementar, os lamacenses cedo desperdiçaram uma soberana ocasião de golo, com Marco Sá em plano de destaque. A Florgrade ia respondendo com boas situações de golo.

Aos 66 minutos, num lance de bola parada, Ricardo Barros esteve muito perto do golo, valeu a grande defesa de Nuno Dias. Mas, o jogo era de André Aranha que bisou na partida aos 69’ minutos, após jogada individual de Alex Brandão.

Na parte final, os forasteiros arriscaram tudo no ataque, mas foi Rafa Cardoso a ficar perto do golo. A vitória foi justa, mas o empate até se justificava.

Declarações dos treinadores:

Fábio Pais (União de Lamas): “Uma partida muito complicada. Na primeira parte não fomos tão fortes e jogamos um futebol mais vertical e a bola ia sempre ter com o Marco Sá. Ao intervalo corrigi algumas situações e na segunda parte pedi para jogarmos um futebol mais apoiado. Numa transição e num grande lance de Alex Brandão, surgiu o segundo golo. Depois fomos uma equipa muito sólida a defender. Anulamos o Gonçalo Nunes e isso foi importante para nós. De enaltecer na primeira parte quando fizemos o primeiro golo e a dedicatória ao João Dias que estava na bancada. Ganhamos ao melhor candidato nesta série norte do campeonato. Muito obrigado pelo apoio dos nossos adeptos e da nossa claque. Os meus parabéns à minha equipa, ao meu grupo”.

André Ribeiro (Florgrade): “Entramos praticamente a perder, mas tenho que ver se é fora de jogo ou não no primeiro golo do Lamas para não me arrepender depois. Estivemos melhor na primeira parte e tivemos boas oportunidades de golo. Na nossa melhor versão na segunda parte, sofremos o segundo golo do Lamas. Nós tivemos três soberanas ocasiões de golo, com o guardião lamacenses em destaque. O erro no segundo golo aconteceu e o Lamas tirou partido disso. O responsavel sou eu e assumo tudo o que o jogador faz. Vamos analisar o jogo e o que se passou. Temos que estar atentos ao que está a acontecer neste campeonato”.