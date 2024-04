Lito Vidigal é o novo treinador do Feirense

Com 54 anos, Lito Vidigal conta com perto de 200 jogos na I Liga, tendo passado por clubes como CF Os Belenenses, Boavista FC ou FC Arouca. O treinador já trabalhou em Israel, Chipre e Líbia e foi, ainda, Selecionador Nacional de Angola, tendo disputado a Taça das Nações Africanas, em 2021.

Quanto a Ricardo Sousa, o clube feirense informou que chegou a acordo com o treinador para a rescisão de contrato. Agradecendo “todo o profissionalismo e dedicação demonstrada por Ricardo Sousa ao longo do seu período ao leme da nossa equipa”, os fogaceiros desejaram ao técnico, bem como a todos os elementos da equipa técnica que com ele trabalharam no clube “as maiores felicidades profissionais e pessoais”.