Lourosa chega a oitava vitória seguida

O Lusitânia Lourosa bateu o Machico, por 2-0, na 23ª jornada do Campeonato de Portugal.

Os lusitanistas entraram com tudo no encontro e logo aos 7 minutos enviaram uma bola à trave. No minuto seguinte, Edgar Abreu inaugurou o marcador com um forte remate.

Aos 14′, Ivanildo desperdiçou soberana ocasião de golo. Depois, assistiu-se a um jogo com pouca intensidade e sem grandes oportunidades.

Na segunda parte, os lusitanistas chegaram ao segundo golo, com Mika Borges a marcar um grande tento. O Machico respondeu de pronto e enviou duas bolas aos ferros, mas a vitória da equipa da casa foi justíssima.