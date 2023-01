Lourosa com reforço para o meio-campo

O brasileiro de 27 anos, Murilo Rosa, foi anunciado como reforço do meio-campo do Lusitânia de Lourosa. O novo reforço tem a experiência de Liga 3 com passagens pelo Vitória FC e AD Fafe, mas também de Campeonato de Portugal, onde vestiu as camisolas do Lusitano FC Vildemoinhos, Benfica de Castelo Branco e AD Sanjoanense.