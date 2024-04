Lourosa de ouro no Atleta Completo

Na pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos, os leões sagraram-se campeões a nível coletivo, tanto em masculinos como em femininos, e a nível individual viram dois lusitanistas subirem ao lugar mais alto do pódio, uma leoa ficar com a medalha de prata e outro leão com a de bronze

No heptatlo masculino dos sub-16, João Salvador Santos foi o grande vencedor. O leão somou 3024 pontos (foi o único a passar a “fasquia” dos 3000 pontos) para vencer as provas combinadas.

Já em sub-14 foi Rodrigo Valente quem se sagrou campeão do pentatlo. O leão conquistou 1761 pontos para bater a concorrência e na hora de subir ao pódio foi acompanhado pelo colega Diogo Brito, que ficou com a medalha de bronze.

Do lado feminino, Maria Leonor Tavares foi a única lusitanista a subir ao pódio após sagrar-se vice-campeã do heptatlo das sub-16 depois de beirar os 3000 pontos (somou 2998 pontos). A fechar o top10 ficou Alícia Pereira com 1811 pontos e no 14.º lugar ficou Inês Alves Reis com 1482 pontos.

Por fim, no pentatlo das sub-14, Francisca Dias fez 1783 pontos e foi sexta classificada.

Coletivamente a formação amarela e preta foi imbatível, já que ninguém conquistou tantos pontos quanto os leões. Do lado masculino 47,85 pontos trouxeram a taça para casa e no setor feminino 47,81 pontos deixaram a concorrência para trás.