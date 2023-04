Lourosa ganha ao Feirense

Na luta pela subida à I divisão, o Lourosa conseguiu uma importante vitória no dérbi feirense, com assinatura de Rui Faria.

O Lusitânia de Lourosa deslocou-se a casa do CD Feirense para uma partida decisiva na luta pela subida de divisão no nacional de sub-19 e conseguiu uma importante vitória, dando um passo de gigante na conquista de um objetivo que poderá ser histórico para os leões.

Na partida que decorreu na tarde de sábado, no Complexo Desportivo Feirense, Rui Faria foi o autor dos dois golos dos lusitanistas, marcando ao cair do pano da primeira parte e bisando aos 75’ minutos.