Lourosa ganha ritmo para os nacionais

A semana anterior à fase de apuramento para os Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta levou o Lusitânia FC de Lourosa até ao Centro de Estágios do Luso para os Campeonatos Distritais de Absolutos e Sub23.

No primeiro dia de competição (21 de janeiro) seis atletas marcaram presença na pista do luso: Alexandre Silva, André Malva, Filipe Silva, Gustavo Pinho, Gustavo Ribeiro e João Valente.

Na primeira prova com leões presentes, os 60m, Alexandre Silva conseguiu chegar à final A, ficando em 6º em Absolutos e no 5º posto em Sub23. Já os colegas André Malva e Gustavo Pinho alcançaram a final B. Gustavo Ribeiro e João Valente não passaram da eliminatória.

Após os sprints foi a vez de Filipe Silva entrar em ação no triplo salto. O atleta ficou às portas do pódio em Absolutos e dos 12m após saltar 11,96m.

A fechar a tarde Alexandre Silva voltou a competir, agora na distância de 400m, alcançando o 12º lugar em Absolutos e a 10ª posição em Sub23.

No segundo dia de competição (22 de janeiro) voltaram a marcar presença seis atletas lusitanistas, mas com a saída de Filipe Silva e a entrada de Eduardo Feiteira que nos 800m terminou na 10ª posição em Absolutos e no 7º posto em Sub23.

Já no salto em comprimento a chegada a areia voltou a ser sinónimo de ficar às portas do pódio, com João Valente a ser 4º classificado tanto em seniores como em Sub23.

Por fim, outra prova de velocidade concentrou os leões, no caso, os 200m. Alexandre Silva foi o mais rápido dos leões e terminou em 6º lugar em Absolutos e em 5º em Sub23. Gustavo Pinho foi 11º em Absolutos e 9º em Sub23, André Malva ficou em 16º tempo em Absolutos e em 12º em Sub23, Gustavo Ribeiro foi 17º em Absolutos e o 13º em Sub23.

A nível coletivo o Lusitânia de Lourosa somou 16 pontos e terminou em 7º lugar na classificação coletiva masculina em Absolutos enquanto em Sub23 amealhou os mesmos 16 pontos, mas concluiu na 9ª posição.