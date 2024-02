Lourosa invadiu pódio do Torneio Amílcar Teixeira

O Torneio Amílcar Teixeira realizou-se no fim de semana de 17 e 18 de fevereiro na Pista de Atletismo do Centro de Estágios do Luso de onde o Lusitânia de Lourosa saiu com excelentes resultados nesta que foi uma das últimas competições da época de inverno na pista.

Nos 60m barreiras Maria Leonor Tavares terminou na segunda posição, ao passo que João Salvador Santos venceu no setor masculino com a melhor marca do ano em Portugal no escalão de iniciados.

João Salvador Santos competiu ainda no salto à vara e venceu o concurso ao transpor a fasquia de 2,30m. De referir que esta foi a primeira vez que o atleta competiu nesta disciplina e conseguiu logo mínimos para o Campeonato Nacional de sub-16.

Cinco leoas estiveram presentes nos 60m femininos. Alícia Pereira foi a lusitanista mais rápida ao terminar a distância em 9,16s (7ª classificada na 2ª série), seguiu-se Lua Sousa (1ª colocada na 5ª série), Francisca Dias (7º lugar na 3ª série), Iara Silva (2ª posicionada na 6ª série) e Joana Ferreira (2ª na 5ª série). No masculino João Salvador Santos foi segundo da geral e Rodrigo Valentes ficou na sexta posição da tabela.

No lançamento do peso de 2kg Francisca Dias arremessou 7,34m e foi segunda classificada. No peso, mas de 3kg, Inês Alves Reis bateu a concorrência com um arremesso de 8,50m. A atleta foi ao pódio com Maria Leonor Tavares que ficou em terceiro. Matilde Pinto foi nona. Do lado masculino, Diogo Brito também venceu o concurso de 3kg. Nos 4kg do arremesso do peso, João Salvador Santos lançou 10,20m para também ganhar o concurso.

Nos 1000m todas as atletas do Lourosa correram na 2ª série e Matilde Moreira foi a melhor posicionada ao terminar em sexto nesta série. Seguiram-se Lua Sousa (8ª), Joana Ferreira (10ª), Ana Almeida (12º colocada) e Inês Silva (13ª). No setor masculino, apenas Rodrigo Valente representou os leões, sendo 7º classificado.

No salto em comprimento, Maria Leonor Tavares ficou às portas do pódio após chegar aos 4,38m. A colega Alícia Pereira foi 20ª classificada, Iara Silva ficou em 28ª e Matilde Pinto ficou na 35ª posição. Nos rapazes, Diogo Brito fechou o top 5 do concurso e Simão Tavares acabou no 14º lugar.