Lourosa recupera e evita o pior

O resultado não foi o melhor para as pretensões do Lusitânia Lourosa no Campeonato Grande Hotel de Luso, mas empatar (4-4) fora de casa com o GD Gafanha foi evitar um mal maior. Aos 16 minutos, o adversário vencia por 4-1, exigindo uma grande recuperação por parte dos leões.

André Baltazar abriu o marcador para o Gafanha com poucos segundos de jogo, e Rui Ribeiro empatou na sequência. A equipa da casa marcou por três vezes e, ainda na primeira parte, Diogo Pereira reduziu para 4-2.

Na etapa final, saíram dos pés de Diogo Costa (21’) e Saravia (31’) os golos que deram o empate ao Lusitânia Lourosa.

A formação de Santa Maria da Feira continua no segundo lugar, mas vê o líder Pindelo ARC mais longe na tabela – quatro pontos separam as duas equipas.

Fotografia: Lusitânia Lourosa