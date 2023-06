Treinador que devolveu o clube à Liga 3 prolongou o vínculo contratual.

A direção do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube anunciou esta sexta-feira que renovou o contrato com o treinador da equipa principal, Jorge Pinto, responsável por levar a equipa novamente até à Liga 3, após 20 jogos no comando técnico, com 12 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. O técnico de 45 anos vai guiar a equipa na próxima época 2023/24, na conquista dos objetivos a alcançar na Liga 3.