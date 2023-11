Lourosa vence a 12 segundos do fim

A equipa de seniores de futsal do Lusitânia de Lourosa venceu novamente pela margem mínima, em casa, diante da equipa do Barcouço (5-4) e ascendeu à vice liderança do campeonato da I Divisão Distrital de Aveiro – Campeonato Grande Hotel de Luso. Num jogo muito bem disputado, com domínios repartidos do jogo, oportunidades de golo para ambas as equipas e com incerteza até ao final da partida, os lusitanistas acabaram por chegar ao golo da vitória quando apenas faltavam doze segundos para o apito final da partida.

Na mesma competição, o CD Arrifanense somou a terceira derrota em 4 jogos. Em casa, no Pavilhão Municipal, sucumbiram perante a superioridade da Casa do Povo de Esgueira: 3-6 foi o resultado de um jogo que até começou de feição para os arrifanenses.

Emídio Batista aos 4’ e Nuno Vendeira aos 10’ colocaram o marcador em 1-1 e 2-1 respetivamente, mas a partir daí os visitantes impuseram o seu jogo, com bis de Rafael Morgado e Carlos Nascimento.

As restantes equipas da Feira a competirem no Grande Hotel Luso jogaram fora e perderam. A Juventude de Fiães foi a casa do Branca Activa averbar um derrota por 5-4 e o FC Mozelos perdeu em casa do PARC por 8-3.