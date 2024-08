Lusitânia de Lourosa assina Carta de Princípios

No âmbito da iniciativa promovida pela Liga 3, o Lusitânia de Lourosa procedeu na passada semana à assinatura da Carta de Princípios em defesa dos valores da competição.

A assinatura da Carta de Princípios é um compromisso estabelecido entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os clubes que competem na Liga 3, relativamente aos valores defendidos pela prova no que respeita ao desportivismo, fair play e respeito por todos os intervenientes, no fundo o conceito base da prova: “O Puro Futebol”.

A carta é assinada pelo presidente em nome do clube, pelo representante da equipa técnica e pelo capitão em representação de todos os seus colegas jogadores, sendo a quarta assinatura do presidente do Conselho de Arbitragem da Federação, representando todos os árbitros que irão participar na prova.

De salientar, que, a par da Carta de Princípios, a Liga 3 promove o “Ranking Puro Futebol”, iniciativa que decorre durante toda a época e visa premiar as equipas com melhor

Hugo Mendes assinou o documento em nome do clube, sendo acompanhado por Carlos Felisberto da equipa técnica e do capitão Marcos Valente em representação dos jogadores.

Assinado o compromisso, o clube deixou claro nas redes sociais que 2024/25 é “mais uma época em que contribuiremos para os valores de um Futebol Positivo, de um futebol apaixonante para todos, de um desporto que faz vibrar