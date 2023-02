Lusitânia de Lourosa com prata da “casa”

O fim de semana de 4 e 5 de fevereiro foi sinónimo de medalhas para os atletas lusitanistas que tanto em Pombal como em Lourosa subiram ao pódio

No sábado na Expocentro, em Pombal, Filipa Fernandes competiu no Meeting Jovem Cidade de Pombal enquanto Alexandre Silva e André Malva competiram no Meeting Cidade de Pombal.

A jovem atleta entrou no concurso de salto em altura e saiu de lá com a medalha de prata após transpor a fasquia de 1,36m.

Já os rapazes correram a eliminatória dos 60m, tendo Alexandre corrido a distância em 7,69s (7º lugar da 2ª série) e André terminada a prova um centésimo depois, em 7,70s (5ª posição da série 4).

No mesmo dia, mas na Pista de Atletismo de Lourosa e para o Campeonato Distrital Master de Inverno, Célia Valente e Gilberto Brito conquistaram a medalha de prata nos 60m do escalão V40. A leoa terminou a prova de velocidade em 10,83s enquanto o leão concluiu em 8,00s.

Célia competiu ainda no lançamento do peso, mas o melhor arremesso que conseguiu, de 4,88m, não foi suficiente para subir ao pódio, terminando deste modo na 4ª posição.

Já na 2ª jornada do CD Master Gilberto saltou para outra medalha de prata ao ficar em 2º lugar no salto em comprimento com a marca de 4,67m.

Assim, o clube terminou na 16ª posição da tabela coletiva feminina com 12 pontos e no 21º lugar da classificação masculina com 14 pontos.