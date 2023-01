Lusitânia Lourosa começa 2023 com vitória

Leões batem ADRE Palhaça e já estão há oito jogos sem perder na competição.

No primeiro jogo do Campeonato Grande Hotel Luso neste ano, após a paralização para as festas, o Lusitânia Lourosa FC derrotou o ADRE Palhaça por 6-4, dando seguimento aos bons resultados.

Esta foi a oitava partida consecutiva em que os lusitanistas não registam derrotas – o último desaire foi na quinta jornada, frente ao agora líder FC Barcouço.

Volvidas 13 jornadas, o Lusitânia Lourosa FC ocupa o terceiro lugar do Grande Luso Hotel, com 32 pontos somados, a três do primeiro classificado.

Na próxima sexta-feira, os leões vão jogar ao terreno do ACR Vale de Cambra, lanterna-vermelha da competição.