Lusitânia supera-se

Num jogo de elevada importância para Lusitânia de Lourosa e Branca Ativa, os aurinegros confirmaram o favoritismo e arrancaram uma suada vitória por 3-1. A equipa orientada por André Silva soma agora seis jogos seguidos sem perder.

Os visitantes entraram melhor e fizeram o 0-1. No entanto, o maior caudal ofensivo dos leões levou o jogo empatado a um golo para o descanso. Na segunda metade, a equipa conseguiu interpretar melhor os momentos do jogo e chegou ao 3-1. O Branca Ativa reagiu com guarda-redes avançado, e ainda deu trabalho à manobra defensiva aurinegra, mas não conseguiu reentrar na discussão do resultado