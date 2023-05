Maceda marca 5 em casa

O duelo entre 7º e 5º classificados no acesso à I Divisão ditou vitória do CCR Maceda, em casa no Gimnodesportivo, por 5-2, ante o SC Silvalde. A equipa esteve sempre em vantagem: Adriano Oliveira e Pedro Pinho colocaram o marcador em 2-0; Francisco Oliveira reduziu, mas logo a seguir Eduardo Garranas fez o 3-1. Ivo Almeida voltou a colocar o jogo a um golo de diferença, mas nos últimos minutos Bruno Pereira e novamente Garranas fecharam o resultado.

Em outra partida a contar para a nona jornada do distrital da II divisão de futsal, a Novasemente teve uma difícil deslocação a casa do AC Luso, onde alcançou uma preciosa e importante vitória que lhe permitiu subir ao terceiro lugar da tabela. Os antenses venceram por 3-4 com golos de Joel Marinheiro, Ramiro Vasconcelos e Dércio Ferreira, que bisou na partida.