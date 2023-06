Magia e cor no sarau da Académica de Espinho

O pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis acolheu, na noite de quinta-feira, o 62º Sarau de Ginástica – Professor João Justiniano, enchendo-se de magia cor e música, diante de um bancada repleta de pais e amigos do clube que puderam apreciar o que a Associação Académica de Espinho apresenta de melhor nas suas secções de ginástica e trampolins.

O tema do espetáculo deste ano foi a ‘Disney’, com aladinos e peterpans, a mostrarem que a brincadeira se pode aliar à excelência, mostrando às dezenas de espetadores que enchiam as bancadas aquilo que sabem fazer melhor, mas sempre num ambiente de muita alegria, muita brincadeira e com o encanto dos mais pequeninos fascinados com a experiência de participarem num verdadeiro espetáculo.

No final as palmas e agradecimentos foram para os professores e responsáveis do clube que ajudaram os atletas a darem o seu melhor durante a época e participaram na organização do espetáculo que animou a noite de quinta-feira.