Durante todo o fim-de-semana, o centro de formação do Fiães Sport Club acolheu a 17ª Edição do Torneio de Verão do clube que envolveu mais de dois mil atletas, com 112 equipas de sete escalões que competiram para levantar os troféus.

Entraram em campo equipas de petizes, traquinas A e B, benjamins A e B e infantis A e B. O Fiães venceu o Torneio no Escalão de Petizes ao vencer por 2-0 o Beira-Mar na grande final.