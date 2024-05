Malapeiros com saborosa vitória

A equipa do São João de Ver está de regresso às vitórias, em casa, diante de Os Limianos.

Uma vitória justa, mas sofrida, na parte final da partida.

Na etapa inicial até foi a equipa de Os Limianos que dispôs da primeira real oportunidade de golo, mas desperdiçou-a. A equipa do São João de Ver respondeu com o domínio dos últimos vinte e cinco minutos desta etapa inicial. André Claro dispôs de quatro boas ocasiões de golo, e em duas delas o remate saiu à figura do guardião forasteiro.

Na etapa complementar, a equipa da casa voltou a entrar determinada em vencer e em dois minutos os malapeiros fizeram dois golos. Aos 55 minutos, Cissé de cabeça fez o primeiro golo após a conversão de um livre para a área. No minutos seguinte, André Claro fez o segundo golo. Na direita do ataque, Daniel Rodriguez cruzou para a área e após uma falha defensiva dos forasteiros, André Claro rematou certeiro para o fundo da baliza.

Os Limianos tentaram ripostar e aos 76 minutos, um cruzamento perfeito de Vasco Costa para o “coração” da área e Zé Pedro cabeceou certeiro para o 2-1.

Nos últimos dez minutos, os malapeiros souberam sofrer para segurar esta preciosa vitória, que permite a igualdade pontual com os seus mais diretos rivais na luta pela subida de divisão. O São João de Ver mantém a segunda posição, sendo agora a liderança a pertencer à equipa do Amarante.