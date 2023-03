Malapeiros regressam à competição a 1 de abril

Depois do sorteio realizado na passada quinta-feira estão definidas as séries das fases de subida e de manutenção/descida da Liga 3 com o São João de Ver, equipa feirense em prova, a disputar a série da fase de manutenção/descida com CDC Montalegre, Varzim SC e AD Fafe.

Nesta nova fase do campeonato os clubes jogam entre si duas vezes e por pontos. O primeiro classificado de cada série apura-se para a 3.ª Fase – Apuramento de Campeão e sobe à II Liga da época seguinte.

Os 2.º classificados disputam um play-off a duas mãos. O vencedor do play-off irá disputar um outro play-off com o clube classificado em antepenúltimo da II Liga. Os restantes clubes asseguram a manutenção na Liga III na época desportiva.

A manutenção e descida é disputada por 16 clubes, divididos em quatro séries. Em cada série, os clubes jogam entre si em duas voltas. No começo desta fase, os clubes serão bonificados, tendo em consideração a sua classificação da 1.ª Fase. Os dois últimos classificados de cada série serão despromovidos, num total de oito clubes. Os restantes oito clubes asseguram a manutenção na Liga 3 na época desportiva seguinte.

Tendo ficado em sétimo lugar, o São João de Ver começa a disputa desta fase com seis pontos, em segundo lugar da série 1.