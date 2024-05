Malapeiros tropeçam em casa

A equipa do São João de Ver sofreu a primeira derrota na fase de subida do campeonato de Portugal diante do Amarante FC, mas o treinador António Oliveira pediu calma à sua equipa e que vão lutar até ao fim pela subida de divisão.

Jogo bastante dividido na etapa inicial, jogado mais a meio campo e sem grandes oportunidades de golo, mas pertenceu à equipa do São João de Ver as melhores oportunidades de golo.

Na parte inicial da etapa complementar, os alvinegros chegaram ao que foi o único golo da partida. Rui Pedro aproveitou um mau alívio da equipa da casa para fazer um grande golo do “meio da rua”.

A equipa malapeira acusou o golo sofrido e demorou a reagir. Após as substituições, a equipa da casa tentou de tudo para chegar ao golo, mas faltou algum discernimento no último terço do terreno. Apesar da derrota, os malapeiros mereciam algo mais, mas mantêm-se na luta pela subida.